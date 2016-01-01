В Уфе сбросили с крыши лопату прямо на автомобиль

Автор: mreportertv Дата публикации: 13:28

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В Уфе с крыш сбрасывают не только снег, но и лопаты. Рабочему, видимо, было лень нести орудие труда в руках, поэтому он просто скинул его вниз.

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5 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177048