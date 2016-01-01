В Уфе сбросили с крыши лопату прямо на автомобиль
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:28
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В Уфе с крыш сбрасывают не только снег, но и лопаты. Рабочему, видимо, было лень нести орудие труда в руках, поэтому он просто скинул его вниз.Лопата приземлилась как раз на припаркованный автомобиль. От удара отскочила и упала рядом. Коллега метателя поднял ее и поспешил отнести подальше от места происшествия. Но кадры бдительных жителей наверняка помогут владельцу легковушки понять, откуда же на крыше появилась вмятина.
По словам очевидцев, таким же образом были повреждены ещё несколько автомобилей. Инцидент, как сообщается, произошёл в районе Черникова.
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