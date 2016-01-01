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Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
13:44
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19 января на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

В программу, показанную в эфире 19 января, вошли репортаж Показанниковой Аделины о том, как жители Челябинска жалуются на густой смог, репортаж Волковой Натальи о густом смоге над Магнитогорском, репортаж Данилина Максима о том, как густой смог накрыл Южноуральск, репортаж Галяутдиновой Ульяны о густом смоге в Екатеринбурге, репортаж Наумова Станислава о том, как густой смог окутал Новокузнецк, репортаж автора andrey22 о том, как сотрудники управляющей компании нарушают технику безопасности при очистке крыши в Екатеринбурге, репортаж автора igoniki о том, как больше недели коммунальные службы не устраняют аварию на теплотрассе в Солнечногорске и репортаж Говорова Сергея о том, как в травмпункте города Чехова на лестнице нет поручней.

Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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