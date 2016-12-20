Густой смог накрыл Южноуральск

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Голодная лиса вышла к людям в Красноуральске

Дороги в Камне-на-Оби не чистят от снега

Италию заметает снегом

На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи

В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега

В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

Снежный хаос в Германии

Снег в Лондоне парализовал движение

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Экстремалы развлекаются в заснеженных городах России

Экстремалы развлекаются в заснеженных городах России

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:59
  • 4
  • 0

А заодно - попадают в объективы камер мобильных репортёров.

Так, после снегопада по улицам Воронежа прокатился молодой человек на сноуборде. Для этого он воспользовался машиной приятеля, к которой прицепился с помощь троса. После скоростной прогулки экстремал выложил ролик на своей странице в социальной сети, нисколько не смущаясь тем, что подобные поездки запрещены правилами дорожного движения.

На этих кадрах - уже Хабаровский край. Картина аналогичная. Лыжника-зацепера запечатлели на дороге, которая ведет в сторону Большого Уссурийского острова. Как комментируют ролик пользователи такие трюки опасны для жизни и здоровья.

Другого Хабаровского зацепера взял на буксир грузовик и вёз несколько километров. Водитель, как видно на этих кадрах, даже любезно остановился, когда любитель экстремальных развлечений свалился на повороте в снег.
  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

137 0
18.01 19:38 | tim777
Опасное соседство: в 5-м Донском проезде над головами прохожих нависла крупная сосулька
67 0
03.01 11:16 | Виктор Зоц
Дорожные знаки в перевёрнутом виде, стоят уже несколько лет в Хабаровске (31.12.16.)
20 0
15.01 19:50 | Натулёк.врн
В Воронеже из-за коммунальной аварии появилась новая "река"
12 1
20.12.2016 07:00 | Bessonov888
В Петропавловске-Камчатском тротуары сковал лёд
28 0
15.01 19:53 | Newsoftheday
В Красногорске водитель устроил "дрифт" прямо во дворе дома