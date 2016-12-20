Экстремалы развлекаются в заснеженных городах России
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:59
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А заодно - попадают в объективы камер мобильных репортёров.Так, после снегопада по улицам Воронежа прокатился молодой человек на сноуборде. Для этого он воспользовался машиной приятеля, к которой прицепился с помощь троса. После скоростной прогулки экстремал выложил ролик на своей странице в социальной сети, нисколько не смущаясь тем, что подобные поездки запрещены правилами дорожного движения.
На этих кадрах - уже Хабаровский край. Картина аналогичная. Лыжника-зацепера запечатлели на дороге, которая ведет в сторону Большого Уссурийского острова. Как комментируют ролик пользователи такие трюки опасны для жизни и здоровья.
Другого Хабаровского зацепера взял на буксир грузовик и вёз несколько километров. Водитель, как видно на этих кадрах, даже любезно остановился, когда любитель экстремальных развлечений свалился на повороте в снег.
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