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Крещенские купания проходят в Омске

Автор:
gitxoroshco
Дата публикации:
15:02
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В Омске в Свято-Никольском мужском монастыре проходит праздник Крещения Господня. Не взирая на холодную погоду, тысячи омичей захотели принять участие в этом празднике. Мужчины, женщины и даже дети с удовольствием окунулись в крещенской купели, находящейся на пруду святого источника монастыря. Чтобы горожане не замерзли был организован чай из походной кухни. Это событие освещали многие телеканалы, в том числе " Россия".

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