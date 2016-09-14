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В ДТП в ТиНАО пострадал один человек

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
19.01 16:15
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Автомобиль Рендж Ровер врезался в бетонные блоки. Внедорожник двигался по автодороге Первомайское - Птичное - Троицк в сторону города Троицк. В районе деревни Поповка водитель Рендж Ровера не заметил заградительные бетонные блоки по середине проезжей части. В результате машина на полном ходу влетела в заграждение. От сильного удара внедорожник отбросило правее, а тяжелые бетонные блоки разбросало по про дороге. Очевидцы ДТП утверждают, что Рендж Ровер двигался со скоростью около 120 километров в час. При этом водитель иномарки перед аварией даже не пытался тормозить. На место ДТП позднее прибыли спасатели, медики и полицейские. 40-летний мужчина, управлявший Рендж Ровером находился в шоковом состоянии и не смог пояснить, как случилась авария. У пострадавшего выявили многочисленные травмы головы и лица. Мужчину извлекли из машины спасатели и передали бригаде "103". Пострадавший был госпитализирован в 7 ГКБ. Причина ДТП устанавливается, не исключено, что водителю Рендж Ровера могло стать плохо за рулем.

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