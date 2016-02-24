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Главная  /  Репортажи  /  Святая вода из "Святого источника" в Омске

Святая вода из "Святого источника" в Омске

Автор:
gitxoroshco
Дата публикации:
19.01 16:52
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В день празднования Крещения Господня многие жители Омска приезжают к часовне иконы Божией Матери, которая находится на территории Свято-Никольского мужского монастыря, для того чтобы набрать освященной воды из источника. Родник пробивается из под земли в овраге под часовней и дальше по течению образуется пруд, на льду которого прорубается крещенская купель. В этой купели окунаются в праздник Крещения тысячи желающих.

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