Святая вода из "Святого источника" в Омске

Автор: gitxoroshco Дата публикации: 19.01 16:52

23

23 0

В день празднования Крещения Господня многие жители Омска приезжают к часовне иконы Божией Матери, которая находится на территории Свято-Никольского мужского монастыря, для того чтобы набрать освященной воды из источника. Родник пробивается из под земли в овраге под часовней и дальше по течению образуется пруд, на льду которого прорубается крещенская купель. В этой купели окунаются в праздник Крещения тысячи желающих.