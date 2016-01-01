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Клуб моржей "Белый медведь" отметил Крещение в г. Екатеринбурге

Автор:
andrey22
Дата публикации:
19.01 16:53
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Участники клуба моржей "Белый медведь" в г. Екатеринбурге погрузились в местную Иордань и поздравили всех с праздником Крещения.

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