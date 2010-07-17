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Сильный смог продолжает удерживать город Челябинск

Автор:
AlexanderChel13
Дата публикации:
19.01 17:25
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Челябинск задыхается от выбросов. Смог окутал весь город. И так продолжается в месяц по несколько раз.

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