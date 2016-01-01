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Главная  /  Репортажи  /  Неубранный тротуар на Волжском бульваре в Москве

Неубранный тротуар на Волжском бульваре в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19.01 22:15
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На Волжском бульваре уже четвёртый день не убирают от снега тротуар. Пешеходам сложно перемещаться по снежной массе. Все это из-за того, что на тротуаре установлены стойки со знаками означающие парковку. Трактор естественно подмести тротуар не может из-за таких помех, а дорожников поблизости не видно, зато их лопаты торчат в снегу метрах в десяти от неубранного тротуара.

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