Неубранный тротуар на Волжском бульваре в Москве
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 19.01 22:15
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- 25
На Волжском бульваре уже четвёртый день не убирают от снега тротуар. Пешеходам сложно перемещаться по снежной массе. Все это из-за того, что на тротуаре установлены стойки со знаками означающие парковку. Трактор естественно подмести тротуар не может из-за таких помех, а дорожников поблизости не видно, зато их лопаты торчат в снегу метрах в десяти от неубранного тротуара.
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