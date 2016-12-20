Крещенский забег стартовал в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 19.01 21:48

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Вечером 19 января в 21:00 в центре Москвы стартовало уникальное в России спортивное мероприятие – первый Крещенский Забег с купелью на финише. Все участники забега пробегут по живописной набережной Москвы-реки — от главного памятника российской православной культуры — Храма Христа Спасителя и обратно по Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным. В этом году организаторы серии забегов «Российский марафон» впервые объединили народное празднование и гуляние с популярными в последнее время видами спорта любительский бег и скандинавская ходьба. В программу мероприятия войдет несколько дистанций – 1км, 3км и 10 км. Участник, прошедший выбранную им дистанцию в дисциплине любительский бег или скандинавская ходьба, получит на финише уникальную коллекционную памятную медаль, а также, в соответствие с традицией, может завершить забег окунанием в ледяной проруби в финишной зоне. У купели участникам также будут подарены памятные крещенские полотенца. В стартово-финишной зоне будут организованы камера хранения, теплые раздевалки, горячий чай. Забег приурочен к христианскому празднику, поэтому хронометраж и итоговые протоколы не предусмотрены.