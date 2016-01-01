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Смог в пригороде Челябинска

Автор:
Angellove87
Дата публикации:
19.01 22:19
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За 15 км от г. Челябинска чувствуется сильный едкий запах и виден туман.

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Комментарии (0)

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