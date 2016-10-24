В городе воинской славы Вязьма нет кинотеатра

Автор: Олег Родичев Дата публикации: 19.01 23:43

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ПЕТИЦИЯ Уважаемые Министры Культуры, к вам обращаются жители горда Вязьма Смоленской области. Вот уже как несколько лет в городе отсутствует полноценный кинотеатр. Нет, здание кинотеатра «Победа» физически имеется, и расположено оно, как и прежде, по адресу г.Вязьма, ул. Ленина, 13. К слову сказать, 1954 года постройки. Кинотеатр существует только в качестве архитектурной достопримечательности. Указом Президента РФ 2016 год был объявлен в нашей стране Годом российского кино. Вязьмичи ждали и возлагали надежды, что вот сейчас-то уж точно откроют кинотеатр. Еще приятная новость 2016 года - Вязьма вошла в число городов, которые получат субсидии от Фонда кино. (уже и деньги есть). Речь идет о безвозвратных финансовых поступлениях - 5 млн. руб., которые могут быть израсходованы на приобретение, транспортировку и установку оборудования для кинозалов, но не на ремонт или строительные работы. Вот уже в одном из последних выпусков ГТРК «CМОЛЕНСК» граждане слышат о том, что благодаря Фонду кино новые кинотеатры появились в Рославле и Вязьме! Но ведь это Ложь! Кинотеатра НЕТ! Сообщение о якобы появившемся кинотеатре вызвало широкий общественный резонанс. Возникли вопросы: «Где грант Фонда кино?», «Где кинотеатр, которого так ждут горожане?!», «Почему с Фондом не договорились» Об этом была вынуждена отчитаться администрация города. Как сообщают работники городской администрации, грант Фонда кино пришлось вернуть. Деньги не освоили. Каково, да? Не смогли освоить! На данный момент дела обстоят плачевно. Ведь чтобы посмотреть кино, нужно ехать в ближайшие города (Гагарин 70 км, Смоленск 170 км, Москва 230 км), и мы едем… Для чего это нужно? И нужно ли? Кинотеатр являлся одним из немногих мест, где можно было культурно отдохнуть и приятно провести время людям любых социальных статусов, от учащихся в школах, до пенсионеров. В городе 50 тысяч человек и нет кинотеатра! Волна возмущения после его закрытия даёт понять, что данное заведение не останется без посетителей и уж точно будет приносить прибыль. В связи с этим, просим вас разобраться в данной ситуации, принять меры, и ответить на вполне прямые вопросы. Когда горожанам ждать кинотеатра? Кто будет курировать данный вопрос? Какие решения были приняты по данному обращению? Возможно ли надеяться на Ваше участие в данном вопросе? Ожидаем скорейшего ответа на наше обращение Жители города Вязьма Ссылка на петицию https://www.change.org/p/министерство-культуры-город-воинской-славы-без-кинотеатра?recruiter=663964310&utm_source=share_petition&utm_medium=vk&utm_campaign=vk_share_responsive