Крещение Господне на Останкинском пруду (ВИДЕО)

Автор: Kalliopa Дата публикации: 08:22

62

62 0

В Праздник Богоявления на Останкинском пруду оборудовали крещенскую купель. Сразу после торжественной службы воду в иордани освятил протоиерей отец Владимир , он первым же и погрузился в прорубь. А за ним - и все желающие смыть грехи в святой воде. О том, как проходили крещенские купания на Останкинском пруду, а также комментарии непосредственных участников праздника - в репортаже мобильного репортёра.