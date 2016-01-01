Крещение Господне на Останкинском пруду (ВИДЕО)
- Автор:
- Kalliopa
- Дата публикации:
- 08:22
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- 62
В Праздник Богоявления на Останкинском пруду оборудовали крещенскую купель. Сразу после торжественной службы воду в иордани освятил протоиерей отец Владимир , он первым же и погрузился в прорубь. А за ним - и все желающие смыть грехи в святой воде. О том, как проходили крещенские купания на Останкинском пруду, а также комментарии непосредственных участников праздника - в репортаже мобильного репортёра.
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