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Крещение Господне на Останкинском пруду (ВИДЕО)

Автор:
Kalliopa
Дата публикации:
08:22
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В Праздник Богоявления на Останкинском пруду оборудовали крещенскую купель. Сразу после торжественной службы воду в иордани освятил протоиерей отец Владимир , он первым же и погрузился в прорубь. А за ним - и все желающие смыть грехи в святой воде. О том, как проходили крещенские купания на Останкинском пруду, а также комментарии непосредственных участников праздника - в репортаже мобильного репортёра.

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