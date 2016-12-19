Жители Кызыла поздравляют с Крещением Господнем
- Автор:
- ARIANA1111
- Дата публикации:
- 08:26
-
- 34
По всей России верующие отмечают православный праздник Крещение Господня. Люди идут в храмы, набирают Святой воды, окунаются в проруби. Мобильные репортёры из Кызыла не стали отставать и тоже отпраздновали Богоявление. К иордани молодые люди не пошли, а устроили купания, а точнее обливания рядом с баней. При этом температура воздуха в республиканской столице держалась около 40 градусов ниже нуля! Впрочем, как отмечает автор видео, в вёдрах была вода из бани. Но, судя по реакции героев ролика, было всё равно довольно морозно.
- 34
Комментарии (0)