Зимние улицы Камня-на-Оби не чистят от снега
- Автор:
- protopopov7369
- Дата публикации:
- 08:45
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Мобильный репортёр из Камня-на-Оби побывал как в центре, так и на периферии города и посмотрел, как чистят дороги на разных улицах Камня-на-Оби. Небольшое журналистское "расследование" запечатлел на видеоОказалось, что из центра города снег иногда всё же вывозится. Так, на улицах Пушкина, Колесникова, Ленина видно, что дороги чистили. А вот на тротуарах - возвышаются сугробы.
А на улице Чапаева снег по-прежнему не убирают, а только "накатывают" колесами автомобилей.
Мобильный репортёр переживает, что весной неубранные залежи снега приведут к локальным подтоплениям.
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