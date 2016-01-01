Зимние улицы Камня-на-Оби не чистят от снега

Автор: protopopov7369 Дата публикации: 08:45

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Мобильный репортёр из Камня-на-Оби побывал как в центре, так и на периферии города и посмотрел, как чистят дороги на разных улицах Камня-на-Оби. Небольшое журналистское "расследование" запечатлел на видео

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177089

Оказалось, что из центра города снег иногда всё же вывозится. Так, на улицах Пушкина, Колесникова, Ленина видно, что дороги чистили. А вот на тротуарах - возвышаются сугробы.А на улице Чапаева снег по-прежнему не убирают, а только "накатывают" колесами автомобилей.Мобильный репортёр переживает, что весной неубранные залежи снега приведут к локальным подтоплениям.