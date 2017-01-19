В Уфе коммунальщики передвинули мешавший уборке снега автомобиль

Автор: mreportertv Дата публикации: 10:12

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В Уфе коммунальщики вроде бы и рады выполнить свою работу, но им мешают припаркованные машины.

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177093