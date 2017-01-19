В Уфе коммунальщики передвинули мешавший уборке снега автомобиль
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 10:12
-
- 24
В Уфе коммунальщики вроде бы и рады выполнить свою работу, но им мешают припаркованные машины.Впрочем, рабочие нашли решение проблемы. Они просто переставляют легковушки, которые, как сообщается, не дают проехать технике.
Как например, вот этот автомобиль ВАЗ, который, судя по снежной шапке на крыше, стоит на дороге уже много недель. Жигули, как видно на кадрах, удалось оттащить на несколько метров, и теперь этот участок можно будет почистить.
- 24
Комментарии (0)