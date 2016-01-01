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Главная  /  Репортажи  /  В Смоленске водитель помог женщине с детьми и покорил Сеть

В Смоленске водитель помог женщине с детьми и покорил Сеть

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
10:38
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Водитель из Смоленска стал героем соцсетей. В интернете набирает популярность ролик о том, как мужчина помог пешеходам.

На противоположной стороне дороги он заметил женщину с детьми, которая никак не могла перейти проезжую часть. Водитель бросил свой автомобиль, жестом приостановил встречный поток и, как видно на кадрах, перенёс одного из малышей вместе с санками.

Добрый поступок, как сообщается, произошёл на улице Николаева.
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