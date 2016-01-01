В Смоленске водитель помог женщине с детьми и покорил Сеть

Автор: mreportertv Дата публикации: 10:38

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Водитель из Смоленска стал героем соцсетей. В интернете набирает популярность ролик о том, как мужчина помог пешеходам.

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177095