Учения пожарных северо-востока Москвы в теплодымокамере

43

43 0

Работа пожарного очень трудная и опасная. Каждый день, рискуя своей жизнью, испытывая максимальные перегрузки, они идут в огонь, спасать чужие жизни. Но день пожарного состоит не только из бесконечной гонки по тревоге. Он включает каждодневные теоретические занятия, физическую подготовку, а так же специальные тренировки в приближенной к пожару среде. Одной из таких тренировок является теплодымокамера. Она представляет собой здание, внутри которого имеются помещения, схожие с подъездом жилого дома. Внутри имеется 2 вида испытаний: "лабиринт" и "квартира". Проведение тренировок в теплодымокамере направлено на формирование психологической готовности к действиям в экстремальных ситуациях. В процессе тренировок газодымозащитники (спасатели) совершенствуют профессиональные навыки, учатся правильно применять знания и умения на практике. Моделируемые при тренировке в дымокамере ситуации, максимально приближены к реальным условиям боевой работы. В них включены элементы опасности, риска, длительных максимальных физических и эмоциональных нагрузок. Все это позволяет добиться от тренирующихся полного напряжения сил, умственных способностей и воли. Такую тренировку провели и пожарные 22 отряда федеральной противопожарной службы по городу Москве. Пожарным закрыли обзор, после чего им предстояло в полной экипировке на ощупь подняться на необходимый этаж и пройти различные преграды на своём пути. В "квартире" задача была одна - как можно быстрее найти условного пострадавшего. После того, как полоса препятствий была пройдена, спасён условный пострадавший - необходимо было аналогичным путём, как шли наверх, выйти на улицу.