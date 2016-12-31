Стены здания обрушились при взрыве газового баллона в Люберцах

Автор: denis947 Дата публикации: 12:30

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Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона в сауне в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Люберецкого района. Отмечается, что здание расположено по адресу ул. Красная, д. 1. На первом этаже административного здания располагалась сауна. По предварительной информации, взрыв произошел именно там. В результате выбило четыре бетонные плиты, произошло частичное обрушение здания. Обломками придавило автомобиль. Есть пострадавшие: два человека с ожогами госпитализированы в больницу. В настоящий момент по поручению главы Люберецкого района Владимира Ружицкого на месте создан оперативный штаб, в который вошли сотрудники МЧС, представители правоохранительных органов, медики. Возглавил его заместитель руководителя администрации Люберецкого района Юрий Григорьев.