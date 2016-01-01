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Главная  /  Репортажи  /  Огромные сугробы в городе Донской Тульской области

Огромные сугробы в городе Донской Тульской области

Автор:
Станислав Скидан
Дата публикации:
13:38
  • 19
  • 0

Вот столько снега у нас в городе Донской Тульской области. Настоящая русская зима.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

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