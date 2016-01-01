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Главная  /  Репортажи  /  Большое количество снега скопилось на крышах домов в Орехово-Зуево

Большое количество снега скопилось на крышах домов в Орехово-Зуево

Автор:
fantomas27
Дата публикации:
17:30
  • 15
  • 0

Огромные шапки снега и льда висят на крыше 5ти этажного дома.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

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