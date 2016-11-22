Незаконная добыча песка в Орехово-Зуевском районе Московской области

Автор: Александр Захаров Дата публикации: 17:31

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Беспредел в год Экологии продолжается. Второй год жители пишут о незаконной добычи песка, земли и торфа но их никто не хочет услышать. Так происходит незаконная добыча торфа, земли, песка в лесу Подмосковья Орехово-Зуевского района, якобы под видом нагульных прудов. Для местных властей нет года Экологии, так же и для местной и районной полиции которую мы привозили на место, однако мер к нарушителям никто не принимает, а это наводит на определённые мысли. С этого места было вывезено 6 КамАЗов песка, после нашего появления на месте выкопанную яму просто засыпали разным мусором.