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Главная  /  Репортажи  /  Незаконная добыча песка в Орехово-Зуевском районе Московской области

Незаконная добыча песка в Орехово-Зуевском районе Московской области

Автор:
Александр Захаров
Дата публикации:
17:31
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Беспредел в год Экологии продолжается. Второй год жители пишут о незаконной добычи песка, земли и торфа но их никто не хочет услышать. Так происходит незаконная добыча торфа, земли, песка в лесу Подмосковья Орехово-Зуевского района, якобы под видом нагульных прудов. Для местных властей нет года Экологии, так же и для местной и районной полиции которую мы привозили на место, однако мер к нарушителям никто не принимает, а это наводит на определённые мысли. С этого места было вывезено 6 КамАЗов песка, после нашего появления на месте выкопанную яму просто засыпали разным мусором.

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