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Главная  /  Репортажи  /  Демонтаж новогодних конструкций в центральной части столицы

Демонтаж новогодних конструкций в центральной части столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:34
  • 24
  • 1

В столице продолжаются работы по демонтажу новогодних украшений. В центральной части столицы рабочие разбирают каток, ярмарочные павильоны.

  • 24
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    16:57
    http://www.mskagency.ru/materials/2629582
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