Демонтаж новогодних конструкций в центральной части столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 15:34

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В столице продолжаются работы по демонтажу новогодних украшений. В центральной части столицы рабочие разбирают каток, ярмарочные павильоны.