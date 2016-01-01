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Уборка снега в центральной части столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:56
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Коммунальные службы продолжают уборку снега в центральной части столицы. Снег собирают из труднодоступных мест, загружают в самосвалы и вывозят.

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