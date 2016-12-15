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Главная  /  Репортажи  /  Дороги и дворы заметены снегом в городе Кировск Мурманской области

Дороги и дворы заметены снегом в городе Кировск Мурманской области

Автор:
ssergei71
Дата публикации:
17:45
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С вечера началась метель, дороги и дворы и так были не идеальны, после метели даже "Лэнд Крузеры" садились на защиту. Первое видео это день, 13 часов. Второе и третье видео ближе к вечеру 16.30, чистить никто не собирается, "Лэнд Крузер" выдернули "УАЗом" в 15 часов, простоял в сугробе с 7.30 утра. И так практически во всех дворах города, управляющие компании не работают, власти города ничего не видят, и что то там мониторят.

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Комментарии (0)

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