Дороги и дворы заметены снегом в городе Кировск Мурманской области
- Автор:
- ssergei71
- Дата публикации:
- 17:45
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- 17
С вечера началась метель, дороги и дворы и так были не идеальны, после метели даже "Лэнд Крузеры" садились на защиту. Первое видео это день, 13 часов. Второе и третье видео ближе к вечеру 16.30, чистить никто не собирается, "Лэнд Крузер" выдернули "УАЗом" в 15 часов, простоял в сугробе с 7.30 утра. И так практически во всех дворах города, управляющие компании не работают, власти города ничего не видят, и что то там мониторят.
- 17
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