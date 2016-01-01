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Обновление схем начали осуществлять на станциях и в подвижном составе московского метро

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:05
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На всех станциях и в подвижном составе началось размещение обновлённых схем линий Московского метрополитена. Работы будут завершены к 1 февраля. За это время в столичном метро появится 50 тысяч новых схем. На картах вновь появится станция «Фрунзенская», открытая после реконструкции в конце 2016 года. Помимо этого будет отображён участок «Парк Победы» – «Раменки» Калининско-Солнцевской линии, который откроется для пассажирского движения в ближайшее время.

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