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Крещение 2017 в городе Судак Республики Крым

Автор:
payurkov
Дата публикации:
20.01 23:34
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Набережная Судака. Крещенские купания в море. Зашёл по пояс в воду и снимал купающихся. Потом передал видеокамеру жене и сам искупался.

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Комментарии (0)

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