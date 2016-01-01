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Стойки для зарядки гаджетов появились в вестибюлях 30 станций московского метро

Автор:
denis947
Дата публикации:
21:04
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Стойки для зарядки гаджетов появились в вестибюлях 30 станций московского метро.

  • 5
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