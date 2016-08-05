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Спасение рыбаков на Ладожском озере

Автор:
mihalich
Дата публикации:
20.01 23:49
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Хорошо оказаться на берегу Ладожского озера в солнечный день. Но идиллия может обернуться бедой... Это произошло на Дороге жизни у посёлка Коккорево. Неожиданно волны взломали 30-сантиметровый лёд. Рыбаки спешно устремились к берегу, но некоторым не повезло. Два с лишним часа они провели на зыбком льду. К счастью, спасатели успели до заката. Волнение спало лишь когда первый спасённый ступил на землю...

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