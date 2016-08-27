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Главная  /  Репортажи  /  Улица Каминского в посёлке Таманский Краснодарского края по заявлению местной власти находится в хорошем состоянии в гравийном исполнении

Улица Каминского в посёлке Таманский Краснодарского края по заявлению местной власти находится в хорошем состоянии в гравийном исполнении

Автор:
ulica_kaminskogo
Дата публикации:
02:44
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На протяжение 2015-2016 года, мы (жители ул. Каминского пос.Таманский) добиваемся ремонта дороги, чтобы нашим детям не приходилось одевать пакеты на ноги, чтобы дойти до школы и садика. Было подано в администрацию Краснодарского Края свыше 40 жалоб и заявлений с просьбой попасть на прием к Губернатору Кондратьеву В.И. Власть нас не слышит, а только отписывается, что дорога в хорошем состоянии. 17.01.2017 года приезжал и.о. главы Темрюкского района на нашу улицу Каминского, говорил, что дорога в ужасном состоянии и что будут решать проблему, но 20.01.17 года пришел ответ от администрации Темрюкского района, в котором говорится, что дорога находится в удовлетворительном состоянии в гравийном исполнении и так, как она (дорога на ул. Каминского) не является социально важной, её не обязательно приводить в полный порядок, на ул. Каминского стоит 5 домов, где проживает трое детей и свыше 11 взрослых человек и это на протяжении 276 метров. Мы просим отремонтировать только часть дороги, так как оставшаяся часть ул. Каминского находится в асфальтированном состояние. Все письма и ответы из Администрации Краснодарского края готовы предоставить.

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