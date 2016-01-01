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На рыболовном лотке с крыши дома

Автор:
Николай Фёдоров
Дата публикации:
14:22
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Чистка снега с крыши дома, обычное дело. Почему бы не разнообразить катанием на рыболовном лотке?

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