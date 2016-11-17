В центре кинологической службы УВД на Московском метрополитене прошла дрессировка собак

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:50

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В центре кинологической службы УВД на Московском метрополитене на северо-востоке Москвы прошла дрессировка собак. Журналистам показали, как собаки находят наркотики в дорожных сумках, проверяют подозрительные предметы в вагоне поезда и находят взрывчатку в легковых машинах. Около 170 собак служат в кинологической службе. Собака служит, согласно приказу, 8 лет и после этого её смотрит комиссия, если данное животное может ещё работать, то ей продлят службу ещё на год. Всего служат в кинологическом центре четыре породы: немецкая овчарка, лабрадор-ретривер, спаниель русский и малинуа. После восьми лет служения собаки, она подлежит утилизации и её усыпляют. Это происходит не всегда, если разрешит руководство.