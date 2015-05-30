Вручение выигрышей Новогодней лотереи в городе Тихвин 21.01.2017 г
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 15:24
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- 22
Один из последних новогодних репортаже - он о поздравлении победителей праздничной лотереи, которая была разыграна [url=http://www.mreporter.ru/reports/176174]6 января 2017 года[/url] в Тихвине. Сегодня поздравляли материально (сертификатами) и морально - концертом юных артистов - в торгово-досуговом центре "Садко". Стоимость каждого из трех суперпризов - собственно сети магазинов, электронного магазина и банка-кредитора - 33 тыс.рублей.
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