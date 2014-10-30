На улице Декабристов в Москве столкнулись 2 автомобиля
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 15:17
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Днём 21 января на северо-востоке столицы произошло ДТП. На пересечении улицы Декабристов с Северным бульваром столкнулись 2 автомобиля: "Hyundai Getz" и самосвал "Mercedes". Самосвал протаранил легковушку в левый бок. На место ДТП прибыла бригада Скорой помощи и ДПС. Пострадал водитель легкового автомобиля. Помощь ему оказали на месте. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.
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