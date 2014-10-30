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Главная  /  Репортажи  /  На улице Декабристов в Москве столкнулись 2 автомобиля

На улице Декабристов в Москве столкнулись 2 автомобиля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
15:17
  • 160
  • 3

Днём 21 января на северо-востоке столицы произошло ДТП. На пересечении улицы Декабристов с Северным бульваром столкнулись 2 автомобиля: "Hyundai Getz" и самосвал "Mercedes". Самосвал протаранил легковушку в левый бок. На место ДТП прибыла бригада Скорой помощи и ДПС. Пострадал водитель легкового автомобиля. Помощь ему оказали на месте. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.

  • 160
  • 3

Комментарии (3)

  • Max_019
    30.10.2014 13:06
    В 16:04 по М24.
  • Artem_077
    15:28
    Я жду твой репортаж с 95-го км МКАД
  • tim777
    18:02
    http://tv.m24.ru/videos/121562
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