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Сильный снег идет в Москве

Автор:
Pasha19msk
Дата публикации:
16:06
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Сильный снег идет на юз Москвы уже около часа. Временами видимость падала до 100 метров

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