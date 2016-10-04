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Аварийное состояние школы-новостройки на юго-западе столицы

Автор:
Grinya
Дата публикации:
01:46
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На юго-западе Москвы на улице Академика Виноградова, дом 11 находится школа-новостройка, которая построена и сдана в 2014 году. На данный момент в ней рушится потолок, многочисленные протечки, в том числе в электрощитовую (с кровли перекрытия двух этажей). Ремонт не производится. Это школьное отделение №2 ШКОЛЫ № 1101. Жалобы родителей учеников этого отделения и учителей работающих в этом отделении директору школы Варлен Н.В. результатов не дают. Так же нет результатов при обращении в Департамент образования города Москвы.

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