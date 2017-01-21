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На юго-востоке Москвы начался снег

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:34
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Столичный регион оказался под властью снежного циклона. На улице идёт снег. Дует северный порывистый ветер. Температура за окном -2.

  • 55
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Комментарии (1)

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