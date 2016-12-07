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Снегопад со штормом накрыл город Обнинск Калужской области

Автор:
bollik12
Дата публикации:
01:25
  • 11
  • 0

Снегопад со штормом накрыл город Обнинск Калужской области.

  • 11
  • 0

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