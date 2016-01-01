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Главная  /  Репортажи  /  В деревне Сухие Плоты в Тульской области не чистят дороги от снега

В деревне Сухие Плоты в Тульской области не чистят дороги от снега

Автор:
Бодя Бодя
Дата публикации:
01:08
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В деревне Сухие Плоты Воловского района Тульской области не чистят дороги от снега.

  • 9
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