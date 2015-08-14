Густой смог накрыл Южноуральск

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

Стены здания обрушились при взрыве газового баллона в Люберцах

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Голодная лиса вышла к людям в Красноуральске

Дороги в Камне-на-Оби не чистят от снега

Италию заметает снегом

На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи

В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега

В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снежные заносы в Заполярье

Снежные заносы в Заполярье

Автор:
Аноним
Дата публикации:
01:05
  • 12
  • 0

Снежная метель в Заполярье. Шли вторые сутки...

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
01:29 | Станислав Скидан
Сильнейшая метель обрушилась на город Донской Тульской области
12 0
02:44 | ulica_kaminskogo
Улица Каминского в посёлке Таманский Краснодарского края по заявлению местной власти находится в хорошем состоянии в гравийном исполнении
11 0
01:25 | bollik12
Снегопад со штормом накрыл город Обнинск Калужской области
46 0
20.01 17:45 | ssergei71
Дороги и дворы заметены снегом в городе Кировск Мурманской области
290 1
14.08.2015 18:15 | Moryak51
В городе Североморск асфальт кладут прямо в лужи