Рождественский концерт 21.01.2017 года в РДК города Тихвин

Автор: Leobr Дата публикации: 00:23

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В дополнение к питерским предлагаю репортаж о Рождестве в Тихвине. Хотя праздник прошел, но концерт, посвященный ему состоялся сегодня в Тихвинском РДК. Самые разнообразные жанры и возраст участников - фольклорный театр "Цвети, наш край!", студия "Звезда удачи", академический хор "Благовест", эстрадный ансамбль "Рыбаловбэнд". Завтра возможно будет и последний из серии праздничных репортажей.