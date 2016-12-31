Выставка ледяных скульптур в усадьбе Асеевых в Тамбове

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 01:02

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В городе Тамбове на территории усадьбы Асеевых проходит выставка ледяных скульптур. Так как в этом году Тамбов был выбран новогодней столицей России было решено увеличить количество скульптур вдвое. В общей сложности было установлено 17 скульптур, среди которых можно увидеть Деда Мороза, Снегурочку, Волка, а также Змея Горыныча, Царевну-Лягушку, ученого кота, Кощея Бессмертного, который чахнет над своим златом, избушку на курьих ножках и другие. Ледовые скульптуры в усадьбе Асеевых будут радовать жителей и гостей Тамбова до тех пор, пока позволит погода.