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Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

Автор:
Аноним
Дата публикации:
22.01 23:43
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Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края. Уголь засыпает всё вокруг.

  • 11
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