Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

Автор: Аноним Дата публикации: 22.01 23:43

11

11 0

Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края. Уголь засыпает всё вокруг.