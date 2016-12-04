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В Иркутской области в кювет упал трал с танком

Автор:
Unknown
Дата публикации:
14:10
  • 20
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Трал с танком остановился у обочины, думал что это дорога. Но так почистили дорогу, а это оказался сугроб не убранный. Город Усть-Кут.

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Комментарии (0)

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