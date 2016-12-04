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Главная  /  Репортажи  /  На трассе в Иркутской области в кювет слетел лесовоз

На трассе в Иркутской области в кювет слетел лесовоз

Автор:
Unknown
Дата публикации:
14:10
  • 19
  • 0

Лесовоз не справился с управлением на не чищенной дороге. Дорога к п. Новая Игирма.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

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