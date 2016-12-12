В поселке Немчиновка сгорел частный дом

Автор: Разведчик Дата публикации: 07:46

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Загорелся двухэтажный частный дом в поселке Немчиновка. Пожар начался на первом этаже в большой комнате. Спустя короткое время огонь перекинулся на второй этаж и крышу. К прибытию пожарных из-под крыши вырывался открытый огонь. Пожарные подали водяные стволы на тушение снаружи, а также проникли в дом, где также было начато тушение. Огнем было охвачено около 60 квадратных метров дома. Из задымленной зоны были эвакуированы два человека, это мужчина и девушка. Спасенные рассказали, что им принадлежит весь дом. Незадолго до пожара молодые люди организовали ужин и зажгли свечи. Вскоре пара уснула и не затушила одну из свечей. От нее и началось возгорание. На тушение пожара ушло два часа, пострадавших нет. В ликвидации возгорания принимали участие 5 пожарных расчетов.