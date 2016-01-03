Густой смог накрыл Южноуральск

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

Стены здания обрушились при взрыве газового баллона в Люберцах

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 19 января 2017 года

Голодная лиса вышла к людям в Красноуральске

Дороги в Камне-на-Оби не чистят от снега

Италию заметает снегом

На Краснополянской улице в Москве загорелись гаражи

В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"

В Орле коммунальные службы не спешат чистить город от снега

В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Прыжки с веревкой в городе Мыски

Прыжки с веревкой в городе Мыски

Автор:
dima1978
Дата публикации:
14:10
  • 13
  • 0

Прыжки с верёвкой и самосброс!

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

22 0
15.01 20:12 | Стас Наумов
Двухметровые сосульки свисают с жилых домов в Новокузнецке
241 0
13.01 23:05 | Antikrizis2012
Цивилизационный поворот - Новые версии в деле об исчезнувших цивилизациях и палео контакте
23 0
11.01 09:19 | dima1978
Прыжки с веревкой устроили экстремалы в Кемеровской области
160 0
03.01.2016 16:35 | dima1978
Прыжки на сноуборде с 40 метров
330 1
31.10.2015 21:05 | Artem_077
Адреналиновая суббота: роупджампинг в Манихино. Ж/д мост высотой 25 метров