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В Архангельск не убирают тротуары от снега

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:08
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В центре города не чистят тротуары всю зиму. Сегодня 22 января 2017 утро. Идти почти невозможно.

  • 14
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Комментарии (0)

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