Рыбалка в Японском море

Автор: Slavich24rus Дата публикации: 01:16

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В Японском море вместе с рыбой нам попался тюлень, очень тяжёлый! При том, что он сидел в сетях, он за это не переживал и спокойно ел рыбу. Уходить он тоже не торопился.

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