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Рыбалка в Японском море

Автор:
Slavich24rus
Дата публикации:
01:16
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В Японском море вместе с рыбой нам попался тюлень, очень тяжёлый! При том, что он сидел в сетях, он за это не переживал и спокойно ел рыбу. Уходить он тоже не торопился.

Обработанное видео к репортажу 177212. Видео 1

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Комментарии (0)

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