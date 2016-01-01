Два автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов: пострадал один человек

Автор: denis947 Дата публикации: 12:16

34

34 0

На шоссе Энтузиастов у дома 16 столкнулись два легковых автомобиля. В одном из автомобилей оказался блокирован один человек, прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения вытащили пострадавшего и передали его медикам. Автомобили перегородили несколько полос движения на перекрестке. Остановилось движение троллейбусов по шоссе Энтузиастов в сторону области и по 2-му Кабельному проезду.